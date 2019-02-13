Среда, 13 Февраля 2019 13:43

АрмИнфо. Свыше 50 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы в среду утром на фоне непогоды, среди них и рейс в Ереван из аэропорта Шереметьево авиакомпании <Аэрофлот>, передает РИА Новости.

По информации на 09.45 мск, во <Внуково> задержаны 16 рейсов, в <Домодедово> - шесть рейсов задержаны, 17 отменены, в <Шереметьево> 13 рейсов задержаны. Ранее МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в столице до 13.00 среды.