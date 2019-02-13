Среда, 13 Февраля 2019 12:06

АрмИнфо.Ереван вошел в Топ-5 романтичных городов СНГ. Аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос, чтобы составить рейтинг самых романтичных городов cтран СНГ и ближнего зарубежья для романтических путешествий российских туристов на выходные и праздничные дни.

По данным ТурСтат, романтический туризм в страны СНГ составляет более 1 млн турпоездок в год.

Топ-5 романтичных городов СНГ, популярных для туристических поездок на выходные дни, составляют Тбилиси в Грузии, Астана в Казахстане, Баку в Азербайджане, Минск в Белоруссии и Кишинев в Молдавии.

За Тбилиси как самый романтичный город ближнего зарубежья и СНГ для путешествий отдали 33% голосов, за Астану, Баку и Минск - по 14%, за Кишинев - 10%. В рейтинг самых романтичных городов СНГ также попали Алма-Ата в Казахстане, Бишкек в Киргизии и Ереван в Армении, получившие по 5% голосов.

Романтический туризм включает туры и самостоятельные поездки вдвоем на уик-энд. 14 февраля отмечают День всех влюбленных (День святого Валентина). В День всех влюбленных принято делать подарки любимым людям.