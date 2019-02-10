Воскресенье, 10 Февраля 2019 16:28

АрмИнфо. Президент Росии Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника, который отмечают 10 февраля.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится: «Внешнеполитическая служба нашей страны по праву гордится своей богатой историей и славными традициями. Российские дипломаты многих поколений с честью служили Родине, оставались верны своему профессиональному долгу. И сегодня отечественная дипломатия вносит весомый вклад в укрепление мира, решение актуальных региональных и глобальных проблем, развитие сотрудничества с зарубежными партнерами.

В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи. В частности, необходимо активно отстаивать базовые принципы международного права и системообразующую роль ООН, добиваться сплочения мирового сообщества в борьбе с террористической угрозой. Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов.

Немало предстоит сделать и для дальнейшего продвижения мирного процесса в Сирии, а также для политико-дипломатического урегулирования других кризисных ситуаций.

И конечно, следует наращивать усилия по развитию евразийских интеграционных процессов, а также по расширению внешних связей Евразэс с прицелом на формирование Большого Евразийского партнерства. Уверен, что сотрудники Центрального аппарата и загранучреждений МИД будут и впредь работать с полной отдачей, творчески и инициативно, в интересах обеспечения динамичного развития России, дальнейшего упрочения ее авторитета и влияния на мировой арене».

Профессиональный праздник дипломатических работников был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России. Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа - первого внешнеполитического ведомства России.