Суббота, 9 Февраля 2019 22:49

АрмИнфо. В 2018 году нефтедобыча в Казахстане составила 90 млн 360 тыс. тонн нефти. Это на 4,8% выше, чем в 2017 году, рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Это стало возможным благодаря росту добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак», - сообщил министр, выступая на расширенном заседании коллегии Минэнерго.

По словам министра, в 2019 году планируется добыть 89 млн тонн нефти.

«Доля трех крупных месторождений составит 53,5 млн тонн. По сравнению с 2018 годом это меньше на 1%, или 438 тыс. тонн. Стоит отметить, что низкий прогнозный показатель связан с плановыми ремонтными работами на Карачаганаке, Тенгизе и Кашагане», - отметил Канат Бозумбаев.

В 2019 году планируется начать экспорт казахстанских нефтепродуктов в страны Центральной Азии. «Законодательная база находится на стадии завершения. Вице-министру Болату Акчулакову необходимо взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство», - поручил глава Минэнерго.

Также Минэнерго прорабатывает меры по временному запрету на вывоз дизтоплива за пределы страны. «Основная причина - в странах ЕАЭС и у других ближайших соседей цены значительно выше на дизельное топливо. Понятно, что есть перетоки. Поэтому цена шла вверх. Для недопущения роста цен на топливо, а также снижения риска образования дефицита дизельного топлива министерством проработаны меры по временному запрету на вывоз дизтоплива за пределы страны на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС», - сказал Канат Бозумбаев на коллегии.