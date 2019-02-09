Суббота, 9 Февраля 2019 15:42

АрмИнфо.Парламентская дипломатия Армении должна приложить максимум усилий для эффективного представления карабахской проблемы на международных площадках. Об этом в беседе с журналистами в рамках рабочего визита в Арцах заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет сформирована межпарламентская комиссия по сотрудничеству Армения-Арцах, и все актуальные вопросы повестки будут рассмотрены совместными усилиями. "Справедливое решение арцахского вопроса является ключевым в повестке всего армянского народа",- подчеркнул он.

Касаясь возможности признания Арменией Арцаха или подписания договора о военно-стратегическом союзе между двумя республиками, Мирзоян заявил, что целесообразность этого покажет время. "Эти вопросы актуализируются время от времени. Но, как и прежде, так и сегодня, невозможно однозначно ответить на них. Ответы должны быть найдены совестными усилиями",- резюмировал спикер.