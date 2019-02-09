Суббота, 9 Февраля 2019 15:39

АрмИнфо.Судебный процесс по делу об избрании меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в Апелляционном суде состоялся в рамках закона, в отличие от процесса, имевшего место в суде общей юрисдикции. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, судья также был избран в рамках закона. "Изначально он воспринимал наши доводы, но, к сожалению, впоследствии вердикт был принят с грубым нарушением законодательства страны",- заявил Алумян. В качестве обоснования своих слов он привел тот довод, что проходивший по тому же делу нынешний премьер Никол Пашинян и еще 6 человек в свое время обвинялись по той же статье, что сейчас Роберт Кочарян (свержение конституционного строя), однако после смены соответствующей статьи Конституции в 2009 году (300.1), которая ужесточала наказание за данное преступление, эти семеро были освобождены. "Поскольку уголовное право запрещает ужесточение наказания в отношении лица, если во время совершения им преступления подобной статьи не было. Мы подчеркиваем, что по аналогичной логике преследование в отношении Кочаряна также должно быть прекращено, поскольку в 2008 году 300.1 статья Конституции не действовала. Однако прокурор нам отвечает, что при рассмотрении дела Пашиняна в свое время обвинительная сторона имела свою позицию, мы теперь свою, и мы не согласны с приведенными доводами. То есть на лицо предвзятое истолкование законов и Конституции",- возмущался Алоян. Он также посчитал абсурдным мотивацию суда об аресте Кочаряна относительно того, что на свободе последний будет препятствовать следствию. "Кочарян постоянно находится под наблюдением сотрудников Службы национальной безопасности, как он может препятствовать следствию",- заметил Алумян.

Алумян посчитал абсурдной и версию о том, что на свободе Кочарян может укрыться от следствия. <У него ранее было множество возможностей для этого, на Кочарян добровольно вернулся на Родину>,- подчеркнул он.

По словам Айка Алумяна, в предъявленном Роберту Кочаряну обвинении центральную роль играет то обстоятельство, что второй президент до событий 1 марта во время выступления перед студентами ЕГУ заявил: у власти есть всего два варианта - ждать, пока митинги сами собой прекратятся, и второй - пойти на силовой вариант прекращения митингов. <Это заложено в основу обвинения, однако возникает вопрос, в чем здесь его вина, разве есть третий вариант, о котором не сказал Роберт Кочарян>, - заявил Алумян, подчеркнув, что даже следственный орган не признает, что Кочарян давал указ о применении насилия 1 марта 2008 года. "В его обвинении подобного положения нет",- заметил адвокат, добавив, что Кочарян до сих пор не давал показаний и пока не намерен делать этого, поскольку выдвинутое обвинение для него не понятно.

Адвокат сообщил также, что Кочаряну разрешили свидания, он в тюрьме продолжает заниматься спортом.