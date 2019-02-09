Суббота, 9 Февраля 2019 15:14

АрмИнфо. По итогам 2018 года в Ереване было зарегистрировано 11344 случая преступности, что больше показателя годовой давности на 9,9%. Рост обусловлен увеличением количества преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, об этом заявил прокурор Еревана Геворг Багдасарян.

По его словам, беспрецедентный рост в столице зафиксирован по квартирным кражам, рост которых составил 81,6% - до 801 случая. Параллельно с этим наблюдается тенденция ежегодного снижения количества их раскрытия: по итогам 2018 года из общего количества дел по квартирным кражам в Ереване было раскрыто всего 9,5%.

Он отметил, что за отчетный год было нанесено ущерба на 1.981.242.023 драмов, из коих 623.820.833 драмов были восстановлены. Основная часть возмещенных средств касалась уголовных дел в пунктах технического осмотра.

За 2018 год в Ереване было зарегистрировано 12 случаев убийства, против 11 годом ранее. Показатель раскрытия этих убийств составил 85,7%, против 80% годом ранее.

На 19,8% снизилось количество преступлений связанных с умышленным нанесением вреда здоровью, составив 368 случаев, в том числе было зафиксировано 86 случаев умышленного нанесения тяжкого увечья (против 89 в 2017г.) и 25 случаев разбоя (против 28 в 2017г.).

В 2018 году было зарегистрировано 111 коррупционных случаев со злоупотреблением служебных полномочий (против 54 в 2017 году), 113 - по взяткам (против 99 в 2017г). Этот рост обусловлен активной борьбой с коррупцией.

Как отметил Г. Багдасарян, в Ереване за 2018 год было зафиксировано 563 случая (против 335 в 2017г) по нанесению увечий средней тяжести и тяжелых в результате нарушения правил дорожного движения. По его словам, на 15,5% возросли случаи с летальным исходом при нарушении правил дорожного движения.