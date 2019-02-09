Суббота, 9 Февраля 2019 14:22

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел рабочий завтрак с представителями ведущих IT-компаний республики.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему в Ереване Всемирному конгрессу информационных технологий (WCIT).

Организаторы отметили, что работы идут в соответствии с намеченным графиком. Правительство выделило необходимые средства для должного проведения мероприятия.

Пашинян отметил, что в ходе Давосского форума он лично пригласил руководителей ведущих мировых IT компаний принять участие в ереванском WCIT. По его словам, Армения должна расширить и укрепить свои позиции на мировой карте информационных технологий. Стороны акцентировали внимание на подготовке профессиональных кадров для сферы.

Напомним, что в октябре 2019 года в Ереване пройдет Всемирный конгресс информационных технологий. Свое участие в конгрессе уже подтвердило руководство таких ведущих мировых компаний, как Google, Amazon, Facebook.