Суббота, 9 Февраля 2019 14:22

АрмИнфо.Арестованный генерал Манвел Григорян продолжит лечение в медцентре "Наири". Об этом АрмИнфо сообщили в самом медцентре.

По результатам консилиума выяснилось, что у него наблюдается декомпенсация хронических заболеваний. В медцентре затруднились сказать, сколько еще арестованный генерал пробудет в стационаре. <Необходимо компенсировать декомпенсацию, а уж затем видно будет>,- отметили в больнице.

Григорян обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и присвоении или растрате, хищении чужого имущества в особо крупных размерах.