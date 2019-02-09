Суббота, 9 Февраля 2019 13:21

АрмИнфо.Новый законопроект правительства о повышении транспортного экологического налога не решает природоохранные проблемы. Об этом на пресс-конференции заявил глава общественной организации <Друг водителя>, член совета Бюро автостраховщиков Армении Тигран Кеян.

Отметим, что документом предусматривается тройное повышение транспортного экологического налога в расчёте на одну лошадиную силу мощности двигателя для автомобилей более 301 лошадиных сил.

<Налог с 50 драмов дойдет до 150 драмов за каждую лошадиную силу. Однако это никак не решит экологические проблемы, поскольку мощность двигателя не определяет его вредность для окружающей среды. Для того, чтобы определить экологический ущерб необходимо пройти соответствующий техосмотр, вывить количество вредных выбросов в атмосферу данного автомобиля, и только с учетом этого вводить новый налог>,- подчеркнул эксперт.

Он заметил, что необходимо учитывать не только мощность двигателя, но и то, каким топливом заправляется данный автомобиль, а также иные технические характеристики.

Говоря о перспективах ввоза в Армению электромобилей, Кеян заметил, что они очень малы, поскольку пока нет соответствующих заправочных станций.