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АрмИнфо.Новый законопроект правительства о повышении транспортного экологического налога не решает природоохранные проблемы. Об этом на пресс-конференции заявил глава общественной организации <Друг водителя>, член совета Бюро автостраховщиков Армении Тигран Кеян.
Отметим, что документом предусматривается тройное повышение транспортного экологического налога в расчёте на одну лошадиную силу мощности двигателя для автомобилей более 301 лошадиных сил.
<Налог с 50 драмов дойдет до 150 драмов за каждую лошадиную силу. Однако это никак не решит экологические проблемы, поскольку мощность двигателя не определяет его вредность для окружающей среды. Для того, чтобы определить экологический ущерб необходимо пройти соответствующий техосмотр, вывить количество вредных выбросов в атмосферу данного автомобиля, и только с учетом этого вводить новый налог>,- подчеркнул эксперт.
Он заметил, что необходимо учитывать не только мощность двигателя, но и то, каким топливом заправляется данный автомобиль, а также иные технические характеристики.
Говоря о перспективах ввоза в Армению электромобилей, Кеян заметил, что они очень малы, поскольку пока нет соответствующих заправочных станций.
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|Адвокат: Суд отказывается освободить Кочаряна на основе тех же обоснований, на основе которых в своей время был освобожден Пашинян
|Прокурор: В 2018 году в Ереване зарегистрирован беспрецедентный рост квартирных краж
|Пашинян: Армения должна укрепить свои позиции на мировой карте информационных технологий
|Состояние здоровья арестованного генерала Григоряна ухудшилось: у него наблюдается декомпенсация хронических заболеваний
|Эксперт: Новый законопроект о повышении транспортного экологического налога не решает природоохранные проблемы
|"Сасна црер": Ассоциации с Россией в Сирии являются угрозой для безопасности Армении
|Пашинян: Мир признает серьезный успех Армении в борьбе с монополиями за 2018 год
|Замминистра обороны РА: Инициатива отправки армянской миссии в Сирию принадлежит исключительно Еревану
|"Панармениан Медиа Груп" сообщает о прекращении своей деятельности в качестве медиаобъединения
|Наира Зограбн и Сергей Копыркин обсудили вопросы армно-российского сотрудничества
|Наира Зограбян и посол Казахстана в Армении обсудили существующие в рамках ЕАЭС проблемы
|Министр ИД Армении и премьер-министр Эстонии обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничества
|Аналитик: Спонсоры информационной войны в Армении пытаются нанести удар по единству общества и доверию государству отнюдь неслучайно
|Прогноз: Отсутствие готовности обществ к компромиссу вокруг Карабаха приведет к самоубийству любого, предлагающего его политика
|Спикер парламента и посол Грузии в Армении обсудили возможности активного сотрудничества между законодательными органами двух стран
|Сергей Шойгу просит Армению ускорить передачу фотографий фронтовиков для музея "Дорога памяти"
|Рубен Рубинян: Новоизбранный парламент Армении должен формировать группы дружбы исходя исключительно из логики эффективной деятельности
|Доклад: Почему в Армении отдается предпочтение наследникам - мальчикам
|Следственный комитет Армении в 2018 году зафиксировал рост преступлений совершенных в отношении детей
|Никол Пашинян: В аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам Диаспоры
|Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 февраля в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
|Ардшинбанк предлагает новый вид международных переводов - услугу Card2Card
|Beeline в преддверии дня влюбленных предоставляет возможность выиграть смартфон
|Лена Назарян: В госучреждениях больше не будет внебюджетных фондов
|Армения не комментирует переговоры между Грузией и РФ об открытии альтернативной Верхнему Ларсу дороги
|Сергей Копыркин: Дипломатические отношения между Арменией и Россией являются частью более глубоких взаимоотношений между странами
|Арман Егоян: Процесс либерализации визового режима с ЕС замедлился по ряду объективных причин
|Армен Саркисян: Моей главной целью на посту президента страны является решение проблемы в республике и развитие страны
|Акоп Аршакян обещает значительный рост в научно-технической и исследовательской сфере по линии ВПК
|Манвел Григорян находится в медцентре "Наири"
|На смену министерства транспорта, связи и ИТ, возможно, придет министерство высокотехнологичной промышленности
|На российской военной базе в Армении стартовали конкурсы <Танковый биатлон> и <Суворовский натиск>
|Зась: Армянская сторона не отвечает на предложение о встрече
|Пашинян: Когда народ решит освободить меня от занимаемой должности, я уйду, может, продолжу работу в качестве журналиста
|Министр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничества
|Российские пограничники задержали наркокурьера на армяно-иранской границе
|Ларс открыт для проезда всех видов автомобилей
|Группа армянских специалистов в Сирии
|Никол Пашинян: Одним из важнейших процессов, происходящих в Армении в последние месяцы, является возрождение профессионального образования
|Правительство Армении утвердило программу своей деятельности на будущее 5-летие
|Элсети Армении предупреждают об отключениях 8 февраля
|Америабанк и управляемые responsAbility Investments фонды подписали соглашение о субординированном кредитовании на 16.8 млн. евро
|Мария Захарова: График встреч на полях Мюнхенского форума безопасности находится в проработке
|Первый президент Армении был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
|Австрия выплатит 1,5 млн евро экс-владелице дома, где родился Гитлер
|Туркменистан ведет подготовку к проведению Первого Каспийского экономического форума
|Председатель парламента РА и посол Польши в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах
|В Москве обсудили вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Спикер парламента и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Высшая аттестационная комиссия Армении инициирует создание рабочей группы для борьбы с плагиатом
|Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
|Жалоба Азербайджана на предмет невыполнения Арменией требований Международной конвенции ЕЭК ООН признана безосновательной
|Никол Пашинян призывает писать в сети Интернет армянскими буквами
|Главу Минфина удивляет, с каким упорством многие СМИ продолжают интересоваться размером полученных им премий
|Виталий Баласанян рассказал, о чем говорил Серж Саргсян после апрельской войны
|В Баку создается Центр анализа международных отношений
|Большинство российских влюбленных собираются отметить День святого Валентина в Ереване
|Степанакерт не комментирует информацию о гражданине Азербайджана, обратившемся за получением гражданства Арцаха
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