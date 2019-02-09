Суббота, 9 Февраля 2019 13:07

АрмИнфо.Ассоциации с Россией в Сирии являются угрозой для безопасности Армении и противоречат национальным интересам республики. Об этом говорится в заявлении партии "Сасна црер" в связи с отправкой армянской миссии в Сирию.

Партия напоминает, что об этих угрозах и ранее предупреждала власти Армении, когда решение об отправке миссии было только анонсировано.

"Власти Армении продолжают политику своих предшественников, ставящую Армению в колониальную зависимость от России. Если новые власти продолжат подобную политику, то Армения утратит свой суверенитет на международной арене",- говорится в заявлении.

8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинскому персоналу и обеспечению безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо исключительно вне зоны боевых действий.

Замминистра обороны Армении Габриэл Балаян в интервью радио "Свобода" заверил, что инициатива отправки армянской миссии в Сирию принадлежит исключительно Еревану. По его словам, Россия оказала в этом вопросе лишь логическое содействие. Меж тем, ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявлял, что Армения и Россия осуществляют важную совместную гуманитарную миссию, после чего было анонсировано решение об отправке миссии в Сирию.

В ответ на замечание о том, что, по мнению многих экспертов, отправка миссии в Сирию негативно отразится на отношениях Армении с Западом и некоторыми арабскими странами, замминистра подчеркнул: "При принятии решения были учтены все мнения "за" и "против"".

Меж тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Давидом Тонояном в Москве поблагодарил последнего за гуманитарную помощь Сирии, подчеркнув, что именно Армения первой откликнулась на призыв поддержать мирных граждан арабской республики.