Суббота, 9 Февраля 2019 13:06

АрмИнфо. Армения в 2018 году зафиксировала серьезный прогресс в борьбе с монополиями, и это признает также мировое сообщество, написал в Facebook премьер­министр Армении Никол Пашинян.

"В индексе монополизации рынка Давосского всемирного экономического форума Армения заняла 19 позицию, поднявшись на рекордные 9 пунктов",

- написал премьер. По его словам, это говорит о том, что международное сообщество признает серьезный успех Армении в борьбе с монополиями за 2018 год.

"Армения вошла в 20-у мировых лидеров по этому показателю, что является серьезным стимулом для потенциальных инвесторов", - заверил Пашинян.