Пятница, 8 Февраля 2019 20:43

АрмИнфо. Инициатива отправки армянской миссии в Сирию принадлежит исключительно Еревану. Об этом в интервью радио "Свобода" заверил замминистра обороны Армении Габриэл Балаян.

"Россия оказала в этом вопросе лишь логическое содействие. В вопросе дислокации миссии содействие оказало консульство РА в Алеппо",- отметил замминистра. Меж тем, ранее премьер-министр РА Никол Пашинян заявлял, что Армения и Россия осуществляют важную совместную гуманитарную миссию, после чего было анонсировано решение об отправке миссии в Сирию.

Отвечая на обвинения экс-главы комиссии по внешним вопросам парламента Армении Армена Ашотяна о том, что миссия была отправлена в Сирию без подписания соответствующего международного договора, регулирующего деятельность и назначение миссии, сроки ее пребывания в Сирии, Балаян отметил: "Вопрос регулируется подписанным между Арменией и Сирией межгосударственным договором от 2001 года".

В ответ на замечание о том, что, по мнению многих экспертов, отправка миссии в Сирию негативно отразится на отношениях Армении с Западом и некоторыми арабскими странами, замминистра подчеркнул: "При принятии решения были учтены все мнения "за" и "против"".

При этом Балаян затруднился указать сроки пребывания миссии в Сирии: "Пока миссия останется в Сирии несколько месяцев, впоследствии в зависимости от ее эффективности, будет принято соответствующее решение".

8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинскому персоналу и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу. Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий. Отметим, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим армянским коллегой Давидом Тонояном в Москве поблагодарил последнего за гуманитарную помощь Сирии, подчеркнув, что именно Армения первой откликнулась на призыв поддержать мирных граждан арабской республики.