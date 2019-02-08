Пятница, 8 Февраля 2019 18:32

АрмИнфо. Крупнейший в Армении медиахолдинг - "Панармениан Медиа Груп" сообщает о прекращении своей деятельности в качестве медиаобъединения. Об этом говорится в заявлении организации.

В заявлении, в частности, отмечается: "В составе акционеров компаний, сотрудничающих с "Панармениан Медиа Груп", произошел ряд имений. В частности, владельцем 51% акций "АТВ" стал бизнесмен, телеведущий, руководитель телеканала Panarmenian TV, транслируемого в США, Давид Аветисян, а 49% осталось за компанией "Panarm Inc.". Произошли изменения также среди акционеров телекомпании "Армньюз", "Лав радио" и портала "Терт.ам". Эти СМИ были приобретены "Медиа четверкой" (экс-депутаты, экс- республиканцы Самвел Фарманян, Арман Сагателян, Мигран Акопян и аналитик Карен Бекарян, ред.).

Собственником же полного пакета акций телеканала "Армения" и "Радио джан" стала семья основателя российского "Comedy Club Production", предпринимателя Артура Джанибекяна.

Учитывая желания акционеров, было принято решение о прекращении деятельности "Панармениан Медиа Груп" в качестве медиаобъединения".

Отметим, что до последних изменений одним из собственников вышеуказанных медиа являлся зять третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаел Минасян.