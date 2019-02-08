Пятница, 8 Февраля 2019 17:35

АрмИнфо. 8 февраля председатель Постонной комиссии Национального Собрани Армении по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян приняла Чрезвычайного и Полномочного посла России в РА Сергея Копыркина.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, в частности вопросы активизации работы парламентских комиссий двух государств. Обсуждено предложение о проведении совместного заседания комиссий по защите прав человека законодательных органов РА и РФ.

Н.Зограбн отметила, что в повестке дн комиссии также вопрос назначени специального комиссара по вопросам детей, который намечается обсудить с Защитником прав человека РА.

Собеседники коснулись также детельности делегаций Армении и России в международных структурах, в частности в ПАСЕ, работу которой российска делегаци бойкотирует уже 5 лет, вследствие лишени ее права голоса. Посол предложил Н.Зограбян, как члену армянской делегации в ПАСЕ, обсудить в Совете Европы некоторые уставные положения, которые защитят права депутата. Председатель комиссии отметила, что наилучший путь решения касающейся РФ проблемы - диалог, и призвала российскую сторону продолжать контакты с руководством СЕ, заметив, что армянская сторона сделает все возможное для эффективности этого диалога.