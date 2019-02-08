Пятница, 8 Февраля 2019 17:33

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян 8 февраля приняла Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Армении Тимура Уразаева.

Как сообщает пресс-служба парламента, посол Уразаев отметил, что аккредитованные в РА послы обсудили и приветствовали назначение Зограбян на важнейший пост председателя Постоянной комиссии Национального Собрания по защите прав человека, поскольку считают ее принципиальным политическим деятелем.

Зограбян представила повестку деятельности возглавляемой ею комиссии. Она выразила готовность активно работать с комиссиями по защите прав человека казахского парламента, учитывая наличие армянской общины в Казахстане.

Посол отметил, что Казахстан предпринимает серьезные шаги к присоединению к тем международным конвенциям, в основе которых права человека, справедливая судебная система; в настоящее время в процессе присоединение Казахстана к международной антикоррупционной организации СЕ "Греко".

Стороны обсудили существующие в рамках ЕАЭС проблемы. Председатель комиссии отметила, что любой вопрос должен решаться путем диалога; между партнерами нет и не может быть неразрешимых проблем. Она подчеркнула важность инвестиций особенно на данном этапе, когда в

Армении объявлена новая фаза экономической революции. По Зограбян, в Армении действуют новые правила игры для инвестиций и экономического развития, и наше государство в вопросе реализуемых инвестиций готова стать гарантом.

Собеседники обсудили также вопросы мирного урегулирования Нагорно-карабахского конфликта и регионального сотрудничества.