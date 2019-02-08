Пятница, 8 Февраля 2019 17:25

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находящийся с рабочим визитом в Эстонии 8 февраля встретился с премьер- министром страны Юрием Ратасом.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничества, подчеркнув, что вековые дружественные связи, существующие между двумя народами, создают прочную платформу для создания более насыщенной двусторонней повестки и вывода ее торгово-экономической составляющей на качественно новый уровень.

Премьер-министр Эстонии и министр ИД Армении обменялись мыслями о сотрудничестве Армении с Европейским союзом. Министр отметил, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом также является важным инструментом продвижения повестки дня правительства.

Зограбян представил собеседнику последние внутриполитические события в Армении, подчеркнув приверженность правительства к осуществлению широкой программы реформ, ядром которых является развитие экономики на основе инновационных технологий. Коснувшись достижений Армении в области высоких технологий и творческого образования и проведя параллели с опытом Эстонии в этой области, Мнацаканян выразил убеждение, что благодаря совместной работе и инициативам станет возможным реализовать много взаимовыгодных проектов.

Министр иностранных дел Армении представил собеседнику подготовительные работы к Всемирному форуму информационных технологий (WCIT) 2019 , и выразил надежду на то, что ведущие компании Эстонии примут активное участие в этом мероприятии.