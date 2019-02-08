Пятница, 8 Февраля 2019 17:22

АрмИнфо. Казахстан начнет экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики РК Каната Бозумбаева.

«В текущем полугодии планируется начать экспорт наших нефтепродуктов, в основном в страны Центральной Азии. Законодательная база находится на стадии завершения. Вице-министру Акчулакову Болат Ураловичу необходимо взять на жесткий контроль вопрос ратификации соответствующих соглашений и внесение изменений в законодательство», - сказал К. Бозумбаев, выступая на расширенном заседании коллегии Минэнерго.



По данным министра, объем переработки нефти вырос на 8,6% по сравнению с 2017 годом и составил 16,4 млн тонн. В текущем году планируется переработать 17,2 млн тонн, что на 5% больше 2018 года.

«Объем производства основных видов нефтепродуктов - авиакеросина, дизельного топлива, бензина, мазута - в 2018 году вырос на 9,4% к 2017 году. План текущего года - 12,2 млн тонн, с ростом от уровня 2018 года на 5%. По итогам года обеспеченность рынка отечественными нефтепродуктами достигла по бензину - 93,2%, по дизтопливу - 91,1%, по авиакеросину - 62%», - проинформировал он. Министр заверил, что в текущем году обеспеченность рынка в отечественном бензине, дизельном топливе (за исключением зимней марки минус 15-25 градусов) и авиакеросине составит 100%.