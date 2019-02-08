Пятница, 8 Февраля 2019 17:12

АрмИнфо.Спонсоры и инициаторы развернувшейся в армянском обществе информационной войны пытаются нанести удар по единству и доверию граждан в отношении друг друга и государства отнюдь неслучайно. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Центра стратегических исследований “Ашхар” (Степанакерт), военный аналитик Рачья Арзуманян.

“Это взаимное доверие весьма ярко проявилось в апреле-мае прошлого года в дни “бархатной революции”. Этот весьма важный фактор, его положительные последствия обществом, в целом, не осознаются, что, впрочем, нормально. Меж тем, именно подобное, основанное на взаимном доверии общество, берет под контроль государство и государственность. Именно подобное общество не дает власти трансформироваться в кучку лиц, преследующих корыстные цели извлечения ренты из государственных функций и структур”, - подчеркнул он.

Со сменой власти на страницах армянских СМИ и социальных сетях развернулась настоящая информационная война с участием сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, сторонников бывшей правящей Республиканской партии, и сторонников экс-президента Роберта Кочаряна. Бывшие члены РПА и аффилированные с Кочаряном лица периодически приобретают телеканалы, газеты, создают новые интернет-ресурсы, чья работа сосредоточена исключительно на критике действующей власти. В социальных сетях действуют работающие на различных политиков армии фейковых аккаунтов как правило, распространяющие в том числе дезинформацию. Сотни журналистов и десятки информационных ресурсов создают и распространяют фейковые новости.

По оценкам аналитика, именно в дни “бархатной революции” армянское общество продемонстрировало способность сплоченности, взаимного доверия в отношении любого армянина, а не только собственной семье или клану. Именно тогда и проявилось осознание собственной силы, способности строить новую, другую, основанную на взаимном доверии граждан и государства, Армению. И свойство подобного доверия присуще крайне ограниченному числу обществ.

Признавая ошибки, допускаемые новыми армянскими властями, Арзуманян выразил надежду, что многие из них являются следствием неопытности. И, соответственно, будут ликвидированы, в том числе посредством отстранения лиц их допускающих. Он также уверен, что в противном случае именно сохранение взаимного доверия в обществе позволит осуществить новую смену власти, однако, уже не революционными, а более мягкими способами.

Аналитик убежден, что только, основанное на подобных ценностях общество, позволит Армении развиваться быстрыми темпами и достичь качественно новых результатов за ограниченный период времени. В этом свете, сохранение ощущения доверия в обществе не только в условиях войны, но и в условиях мира, по его мнению, – крайне важное условие строительства действительно новой армянской государственности.