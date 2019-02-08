Пятница, 8 Февраля 2019 16:55

АрмИнфо. Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, 12 августа 2018 года в Актау на пятом саммите Прикаспийских государств была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Исторический документ подписали Президенты пяти Прикаспийских государств - Республики Казахстан, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Азербайджанской Республики и Туркменистана.

«Я хочу поздравить всех вас с подписанием Конвенции. Сегодня мы с коллегами подвели итоги работы по Каспию. Подписан еще ряд соглашений», - сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Конвенции о правовом статусе Каспийского моря отражены все правовые аспекты взаимоотношений прикаспийских государств на Каспии. Согласно Конвенции, у Каспийского моря будет особый правовой статус. К Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении соседей по трансграничным озерам. На секторы, как это делается соседями по морям, разграничивается только дно моря. Суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании принципа, что это озеро.

Таким образом, все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств - Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.