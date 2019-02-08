Пятница, 8 Февраля 2019 16:37

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 8 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Армении Георгия Саганелидзе.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян отметив традиционную дружбу и глубокие исторические корни армянского и грузинского народов, подчеркнул, что налицо широкие возможности вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень. Саганелидзе подчеркнув роль парламентской дипломатии, считает необходимым активное сотрудничество законодательных органов двух стран, взаимные визиты и обмен опытом. Посол выразил уверенность, что армянские и грузинские парламентарии внесут свой вклад в еще большее развитие добрососедских отношений.

Стороны обоюдно считают необходимым активизацию парламентских связей между двумя странами не только на уровне депутатских групп дружбы, но и в международных парламентских структурах.

Собеседники, обратившись к дальнейшему углублению и упрочению армяно-грузинских связей, выразили уверенность, что обусловленный существующими между двумя странами и народами братскими отношениями парламентский диалог станет прочной основой для еще большего укрепления сотрудничества.