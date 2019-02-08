Пятница, 8 Февраля 2019 16:27

АрмИнфо. Около 33 млн фотографий участников Великой Отечественной войны будут размещены в музее "Дорога памяти", который войдет в храмовый комплекс Вооруженных сил РФ, строящийся в Подмосковье в честь победы над фашизмом, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, которого цитирует Interfax-Russia.ru.

"Мы там создаем "Дорогу памяти", где хотели бы, и обязательно это сделаем, разместить фотографии всех участников Великой Отечественной войны от нашей тогда большой страны - Советского союза", - сказал министр на встрече с главой военного ведомства Армении Давидом Тонояном в Москве. По словам российского министра, в галерее памяти, которая одновременно будет являться музеем, "будет создана дорога, равная по своим метрам дням Великой Отечественной войны, и размещены около 33 млн фотографий".

С.Шойгу также отметил, что планируется разметить в храме и фотографии участников из-за рубежа, например французского полка "Нормандия Неман".

"То, что касается наших союзников, братьев по оружию - большая просьба несколько ускорить передачу нам фотографий ваших участников, которые, безусловно, есть в ваших архивах",- обратился С.Шойгу к

Д.Тонояну. "Я надеюсь, она получит широкую поддержку коллег из наших союзных республик", - добавил глава Минобороны.

Отметим, что за годы Великой Отечественной Войны Армения направила на фронт более 600 000 человек, из которых каждый второй не

вернулся. На территории республики в 1941- 1942 гг. были сформированы шесть дивизий, из которых лишь 89-ая Таманская дивизия дошла до Берлина. Звания героя Советского Союза были удостоены 106 армян, 80 тысяч удостоились орденов и медалей. Более 60 армянских командиров принимали непосредственное участие в планировании военных действий на всех фронтах. Маршал Советского Союза Иван (Ованес) Баграмян, маршал авиации Арменак Ханферянц, главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, адмирал флота СССР Иван (Ованес) Исаков входили в число наиболее ярких представителей Вооруженных сил СССР. Нельсон Степанян стал одним из шести летчиков, ставших дважды Героями СССР.