Пятница, 8 Февраля 2019 16:20

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Рубрн Рубинян 8 февраля принял Временного Поверенного в делах Республики Ирак в Армении Алию Махмуд Салман аль- Джубейди.

Как сообщает пресс-служба парламента, председатель комиссии высоко оценил динамику развития отношений между парламентами двух стран и выразил надежду, что деятельность новоизбранных законодательных органов Армении и Ирака будет направлена на придание нового качества и еще большей эффективности существующим отношениям.

В свою очередь Джубейди поздравила Рубиняна с избранием на координирующий парламентскую дипломатию ответственный пост и отметила, что обоюдная эффективная деятельность будет содействовать активизации межпарламентских связей, в частности сотрудничества групп дружбы.

В ходе встречи обсуждены возможности развития налаженного двустороннего сотрудничества, перспективы возможного взаимодействия в энергетике, туризме и других сферах.

Обсуждена также важность более целенаправленного сотрудничества существующих в парламентах обеих стран межпарламентских групп дружбы.

"Новоизбранный парламент Армении должен формировать все группы дружбы, включая межпарламентскую группу дружбы Армения - Ирак, исходя исключительно из логики эффективной деятельности", - отметил Рубинян.

Председатель комиссии выразил надежду, что парламенты Армении и Ирака внесут свой вклад в скорейшее претворение в жизнь всех достигнутых между двумя странами договоренностей.