Пятница, 8 Февраля 2019 16:02

АрмИнфо.В Армении при планировании первой беременности семьи отдают предпочтение детям мужского пола в два раза выше, чем девочкам, несмотря на то, что в целом, опрос показал, что пол ребенка для семьи не имеет значения. Об этом свидетельствует данные опроса за 2017 год, проведенного <Международным центром человеческого развития>.

Опрос проводился в Ереване и областях среди 1919 респондентов. По результатам исследования, выяснилось, что более половины опрошенных женщин - 52,4 % считают, что пол не имеет значения, однако предпочтение мальчикам при первой беременности отдают в два раза больше, чем девочкам (31,5% к 16,1%). В целом, независимо от протекания беременности и от того, о какой по счету беременности идет речь, число женщин с желанием родить мальчика в 1, 7 раза больше, чем женщин, предпочитающих иметь девочек (соответственно 29, 9 % и 16, 9%).

Примечательно, что 20% опрошенных женщин (370) отметили, что за последние 5 лет (2012-2017 гг) на дородовом этапе использовали методы определения пола ребенка, в основном при помощи

ультразвукового исследования. 97 % этих женщин после определения пола ребенка продолжили беременность, а 3% прервали.

Согласно результатам исследования, в семье с одним или двумя детьми, соотношение полов, соответственно, составляет 1,08 % и 0,96 %.

Дисбаланс в соотношении полов был зафиксирован при рождении третьего и последующих детей.

Таким образом, в семьях, имеющих до двух детей на 100 девочек приходится 122 мальчиков, в то время как в семьях, имеющих трех и более детей преобладают девочки, на 100 девочек приходится 94 мальчиков.

Гендерное неравенство среди детей, согласно докладу, более очевидно проявляется в сельских районах, где девочек рождается меньше, и этот дисбаланс достигает максимума в случае с третьим ребенком. По итогам опроса также выяснилось, что предпочтение мальчикам отдается исходя из внутрисемейных настроений и мнения окружающих.

Отдающие предпочтение мальчикам, по данным доклада, обосновывают это тем, что мальчик является продолжателем рода, наследником, защитником родины, гарантом безопасности, воплощением авторитета и силы. В то время как, отдающие предпочтение девочкам, отмечают, что девочка несет в себе духовную силу, она также будет заботиться о пожилых родителях.

Тем не менее, в докладе отмечается, что нарушение полового соотношения детей в армянском обществе не вызывает обеспокоенности. Однако это может привести к сокращению численности населения, смешанным бракам, росту агрессии в обществе.