Пятница, 8 Февраля 2019 15:58

АрмИнфо. Следственный комитет Армении зафиксировал рост преступлений совершенных в отношении детей в 2018 году. Об этом сообщает пресс- служба СК.

Согласно источнику, в 2018 году в СК Армении было рассмотрено 317 уголовных дел по преступлениям совершенных в отношении детей, в то время, как в 2017 году число данных преступлений составило 265.

Примечательно, что в числе преступлений, совершенных в отношении детей превалируют действия сексуального характера. Так, 36 случаев было зафиксировано по статье - половое сношение лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, или совершение им иных действий сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 16 преступлений по статье насильственные действия сексуального характера, 13 преступлений совершены по статье развратные действия, 11 случаев изнасилования. 41 дело относятся к 118 статье УК РА (побои), 15 преступлений совершены в соответствии с 173 статьей УК РА (злостное уклонение родителя от содержания ребенка). 10 преступлений относятся к 131 статье УК РА (похищение человека), еще 10 преступлений совершены по 112 статье УК РА (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 9 преступлений совершены по 137 статье УК РА (угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества), 8 по 119 статье УК РА (пытка), 7 по 117 статье (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 7 по 167.1 статье (незаконное разлучение ребенка с родителями или подмена ребенка). 3 дела совершены по 109 статье УК РА (причинение смерти по неосторожности), 3 по 110 статье УК РА (доведение до самоубийства), 2 по 104 статье УК РА (убийство), 2 по 106 статье (убийство матерью новорожденного ребенка), еще 2 преступления совершены по 132.2 статье (торговля людьми в отношении несовершеннолетнего), 1 преступление совершено по 113 статье УК РА (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью), 1 преступление совершено по 120 статье (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), еще 1 преступление в отношении ребенка осуществлено по 168 статье УК РА (торговля детьми). Из дел находящихся в производстве потерпевшими были признаны 305 детей, из которых 157 детей находятся в возрасте до 12 лет, 43 ребенка в возрасте от 12 до 14 лет, 69 14-16 лет, 36 16-18 лет. Насилие в отношении 66 из 305 потерпевших (21,6% от общего числа потерпевших детей) было совершено членом семьи. По обвинительному заключению в судах было возбуждено 69 уголовных дел в отношении 73 человек. Два ходатайства были поданы в суд для применения принудительных мер медицинского характера.