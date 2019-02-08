Пятница, 8 Февраля 2019 14:56

АрмИнфо. В Армении будет 12 министерств, а в аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам Диаспоры. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам обсуждений по реструктуризации правительства.

Главный комиссар по делам Диаспоры, как пояснил Пашинян, будет представителем главы правительства в отношениях с Диаспорой. "Он также от имени премьер-министра будет регулировать работу правительства по линии отношений Диаспорой", - отметил премьер.

Отметим, что министерство Диаспоры входит в число тех ведомств, которые предполагается упразднить в рамках структурах реформ в правительстве.