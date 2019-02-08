Пятница, 8 Февраля 2019 14:48

АрмИнфо. Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой Давидом Тонояном в Москве. Шойгу поздравил гостя со вступлением в должность министра обороны и отметил, что Ереван остается надежным союзником и ключевым партнером России в Закавказье, передает телеканал "Звезда".

"Надеюсь, что сегодня мы с вами подпишем очередной документ, который позволит нам расширить рамки нашего союзнического сотрудничества", - сказал Шойгу, добавив, что в первую очередь это касается военно-технического сотрудничества, которое будет укрепляться. Также Шойгу поблагодарил Тонояна за гуманитарную помощь Сирии, подчеркнув, что именно Армения первой откликнулась на призыв поддержать мирных граждан арабской республики.

8 февраля, группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, медицинскому персоналу и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем количестве 83 человека, прибыла в город Алеппо Сирийской Арабской Республики для оказания гуманитарной специализированной помощи сирийскому народу.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, армянские специалисты будут осуществлять гуманитарную деятельность, связанную с гуманитарным разминированием, противоминным информированием населения, предоставлением медицинской помощи в Алеппо, исключительно вне зоны ведения боевых действий.