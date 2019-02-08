Пятница, 8 Февраля 2019 14:36

АрмИнфо.Ардшинбанк предлагает новый вид международных банковских переводов - услугу Card2Card. Как сообщает пресс- служба банка, новая услуга, которая доступна в режиме 24/7, представляет собой переводы с карты на карту как на территории Армении, так и за ее пределами.

Для осуществления перевода необходимо зайти на сайт Ардшинбанка, заполнить необходимые поля в разделе "Услуга Card2Card" и провести перевод. Сумма начисляется на карту получателя и становится доступной за считанные минуты в любой точке мира. Переводы можно осуществлять в драмах, долларах, евро и российских рублях через карты ArСa, Visa и MasterCard, с применением системы безопасности 3D Secure.

С более детальной информацией об услуге Card2Card можно познакомиться, перейдя по ссылке https://goo.gl/iLtRCg или позвонив на круглосуточный номер (012)222222.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк входит в TOP-5 по общему числу активных карт - свыше 194 тыс. шт. на 1 октября 2018г, причем по числу карт Visa и MasterCard удерживается 2-ая позиция - соответственно 120 тыс. и 68,2 тыс. шт. В годовом разрезе банк нарастил общее число карт на 12,8%. По объему пластиковых транзакций Ардшинбанк, удержавшись в TOP-5, продвинулся с 5-ой на 4-ую позицию -

167.2 млрд драмов за 9 мес. 2018г с ростом на 62,9% годовых. По числу банкоматов и объему банкоматных транзакций банк закрепился в TOP-3 - 150 ATM, объем за 9 мес. 2018г - 151.1 млрд драмов (годовой рост на 55,5%). Ардшинбанк одним из первых приступил к выпуску кобейджинговых карт ArСa-МИР. Банк наряду с выпуском и обслуживанием локальных карт ArСa, выпускает и обслуживает международные карты Visa и MasterCard.

Отметим, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2018г выступают ООО <Аринс Групп> (это переименованный ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%. Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 64 подразделений. Ардшинбанк является единственным частным учреждением в Армении, которому присвоены рейтинги двух международных рейтинговых агентств (Moody's и Fitch), равные страновому рейтингу Армении.