Пятница, 8 Февраля 2019 14:34

АрмИнфо. Beeline запустил на своей официальной странице в фейсбуке виртуальную игру, которая в преддверии Дня влюбленных предоставляет возможность выиграть смартфон.

Как сообщает пресс-служба компании, игра представляет собой виртуальный телефон, на экране которого возникают декодированные изображения, и их необходимо запомнить и повторить.

Игра (https://www.facebook.com/beeline.am/app/2159440211050638/?_rdc=1&_rdr) , в которую можно играть как с телефона, так и с компьютера, запущена с 17:00 7 февраля и будет активна до 14:00 13 февраля.

<Впереди прекрасный праздник влюбленных "День св. Валентина", и мы приняли решение предоставить нашим клиентам приятный сюрприз. В течение нескольких дней они смогут играть в эту увлекательную игру, которая способствует также развитию памяти. А показавшие лучший результат игроки получат подарки для себя и своих возлюбленных>, - отметил гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, победителями будут определены три участника, показавшие лучший результат. Принять участие в игре могут только те граждане, у которых имя и фамилия в социальной сети Facebook совпадают с паспортными данными. Обнародование имен победителей состоится 13 февраля в 17:00. Во время игры интернет-трафик будет израсходован согласно тарифному пакету.

С дополнительной информацией можно познакомиться на сайте компании www.beeline.am Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia

Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".