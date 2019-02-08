Пятница, 8 Февраля 2019 14:20

АрмИнфо. В госучреждениях больше не будет внебюджетных фондов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала вице- спикер парламента Армении Лена Назарян.

В частности, она отметила: "Во-первых, внебюджетных фондов в госучреждениях больше не будет (возможное исключение будет сделано в Министерстве обороны). В основном, эти фонды в течение многих лет выделялись для премий.

Во-вторых, для каждого госучреждения в 2019 году будет предусмотрен премиальный фонд в размере 30% от фонда заработной платы.

В-третьих, Управление государственной службы разрабатывает правительственное решение, которое должно регулировать распределение премий. Я думаю, что самый важный вопрос в том, чтобы установить верхний порог премий для каждой отдельной должности.

В-четвертых, при первой же возможности мы внесем изменения в Закон о государственной службе, чтобы сумма премии была указана в опубликованной декларации.

P.S. За последние 10 лет не было таких реформ в области выплаты премий, как за последние три недели", - написал вице-спикер НС.