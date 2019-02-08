Пятница, 8 Февраля 2019 14:09

АрмИнфо. Армения не комментирует переговоры между Грузией и РФ об открытии альтернативной Верхнему Ларсу дороги. Об этом заявил журналистам министр транспорта, связи и информации Армении Акоп Аршакян 8-го февраля после заседания правительства.

По словам министра, переговоры продолжаются. "Вопрос звучал ни один раз. Мы пытались не комментировать, и сейчас будем придерживаться данной стратегии", - заявил он.

Вместе с тем, по словам Аршакяна, проект, который сделает возможным наличие альтернативы Верхнему Ларсу, очень важен для Армении. "Тем не менее, чтобы не повредить переговорному процессу, воздержимся от комментариев, с учетом того, что речь идет не об армяно-грузинской или армяно-российской границе, а о границе двух стран-партнеров. В связи с этим мы желаем свести к минимуму наши комментарии и наше вмешательство в процесс", - заявил он.

Напомним, что через КПП "Верхний Ларс" пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Проблемы скопления грузовиков в зимний сезон, а легковых автомобилей летом, связанная как с пропускной способностью таможенного пункта, так и гололедами, ливнями и оползнями на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, стали "буднями" армянских перевозчиков. В связи с этим, параллельно ведутся разговоры о перспективе открытия альтернативной дороги.

4-го февраля с.г. газете "Коммерсант" собеседник "Ъ" в российском правительстве сообщил, что Москва и Тбилиси завершили процедуры, необходимые для выполнения на практике соглашения 2011 года <Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами>. Договор подписан в Женеве еще 9 ноября 2011 года. Это часть пакета документов, заключенных в процессе вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Оно допускает использование территорий Абхазии и Южной Осетии для торговли и транзита товаров. Сейчас, утверждает источник "Ъ", формальности улажены и запуску согласованного механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли больше ничего не препятствует. Мониторингом потока грузов и их маркировкой займется швейцарская Societe Generale de Surveillance (SGS) - один из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Контракт с SGS Грузия подписала в 2017 году, а Россия - в 2018-м. Представители компании должны появиться на российских и грузинских таможенных терминалах на входе в торговые коридоры и на выходе из них. Точные географические координаты коридоров записаны в соглашении 2011 года.

Предполагается, что так называемый абхазский коридор будут обслуживать терминалы, расположенные в Адлере и южнее реки Ингури, южноосетинский - в Алагире и в окрестностях Гори, а российско-грузинский коридор - во Владикавказе и в районе Казбеги (Военно-Грузинская дорога). Согласно договоренностям, сотрудники SGS приступают к работе после того, как от РФ и Грузии поступят взносы за их работу. Россия внесла платеж в июне 2018 года. Грузинская сторона оплатила работу швейцарской компании в прошлом ноябре. Сумма контрактов с SGS не раскрывается. Как выяснил "Ъ", в российском случае цена вопроса составляет около 5 млн

швейцарских франков в год. Грузинский взнос такой же. Окончательный срок начала мониторинга стороны определят на заседании совместного комитета, созданного в соответствии с соглашением 2011 года. Сообщалось, что Комитет впервые соберется в Швейцарии 6 февраля. Спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил "Ъ", что подготовка к имплементации соглашения завершена.