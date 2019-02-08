Пятница, 8 Февраля 2019 14:05

АрмИнфо. Дипломатические отношения между Арменией и Россией являются частью более глубоких взаимоотношений, которые связывают народы двух стран.

Об этом в беседе с журналистами заявил России в Армении Сергей Копыркин, который посетил центральное столичное кладбище дипломатов в Ереване и возложил цветы к памятнику Грибоедова.

По его словам, армяно-российские отношения имеют долгую историю, традиции. "Все это в полной мере дает о себе знать и сегодня. То есть это то, что определяет преемственность наших отношений", - заключил посол.