Пятница, 8 Февраля 2019 14:05

АрмИнфо. У нас есть исключительно положительные сигналы в связи с ратификацией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерство (CEPA - Ред.) между Арменией и Евросоюзом от стран-членов ЕС. Об этом в беседе с журналистами 8 февраля заявил председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян.

"Из 28 стран 10 уже ратифицировали данное соглашение, в некоторых странах договор уже находится в парламентах, в некоторых этот процесс находится в действии. Одним словом, я не вижу в данном вопросе никаких негативных предпосылок, и об этом также заявлял глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский", - отметил Егоян, добавив, что в этом месяце должна быть получена дорожная карта от европейских партнеров и начнется реализации соглашения.

Что касается процесса либерализации визового режима с Евросоюзом, Егоян подчеркнул, что он замедлился по ряду объективных причин: "В частности, в мае должны состояться выборы в Европарламент", - заметил глава комиссии.

На ремарку о том, что предыдущие власти Армении на процесс либерализации виз предусматривали два года, депутат ответил: "Я не могу отметить четкий срок, так как он будет связан с рядом факторов, которые я не могу предугадать прямо сейчас. Никто не может сказать, с какой скоростью процесс будет продвигаться после выборов Европейского парламента, или с какой скоростью мы сумеем реализовать соответствующие реформы".