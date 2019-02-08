Пятница, 8 Февраля 2019 13:53

АрмИнфо. Несмотря на то, что в последнее время в Армении зарегистрированы высокие темпы прогресса, я считаю, что мы можем добиться большего. Об этом в интервью австрийскому журналу Society заявил президент Армении Армен Саркисян.

Он отметил, что прогресс связан с хорошей работой правительства и благоприятными международными условиями. По словам Саркисяна, в Армении хорошо развита банковская система и ИТ сфера.

Касаясь армяно-австрийских отношений, Саркисян поблагодарил Австрию за признание Геноцида армян и содействие в мирном урегулировании карабахского конфликта. Он также отметил, что намерен провести переговоры с президентом и премьер-министром Австрии по вопросам углубления армяно-австрийских отношений как в политической, так и в культурной сферах.

Говоря в целом и внешнеполитической повестке Армении, Саркисян заметил, что у республики исторически очень хорошие отношения с Россией, а также развивается сотрудничество с Ираном и Грузией. "У нас также довольно тесные взаимоотношения с европейскими странами. Ведь вы знаете, что Армения географические располагается на перекрестке Запада с Востоком", - заявил президент.

Касаясь своей работы, Саркисян заявил, что его главной целью на посту президента является решение проблем в республике и развитие страны. "У Армении есть шанс стать частью так называемого виртуального шелкового пути, технологий и коммуникаций. Это может быть веком Армении, если мы разумно используем наш опыт. Кроме того, я хотел бы отметить, что мы единственная страна в регионе, которая имеет прочные связи как с Европейским союзом, так и с Евразийским экономическим союзом. Мир становится меньше и взаимосвязаннее, поэтому национальные интересы Армении находятся за ее пределами", - отметил Саркисян.

"Быть президентом - это работа и в то же время миссия, обязанность, но она мне нравится", - заключил Армен Саркисян.