Пятница, 8 Февраля 2019 13:43

АрмИнфо.Сферы информационных технологий и военно-промышленный комплекс являются приоритетными в новой программе правительства Армения. Об этом 8-го февраля после заседания правительства заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян.

По словам министра, данные сферы будут развиваться революционными темпами. Для продвижения данных направлений будет создано новое министерство высокотехнологичной промышленности на базе нынешнего Минтранса.

В частности, как заявил министр, значительный рост будет зафиксирован в научно- технической и исследовательской сфере по линии ВПК. "Говоря о ВПК, у многих бывает недопонимание - обычно представляют танки и пушки, однако хочу сказать, что в современном мире поменялись правила ведения боя и наряду со старыми технологиями используется радиоэлектронное, информационное вооружение, беспилотники, средства связи, радиолокационные средства, средства нанесения удара и так далее", - пояснил Аршакян.

В целом, по его словам, развитие технологий в ВПК привело к повышению эффективности при использовании меньших ресурсов. "При внедрении технологий возможна реализация концепта "умножения эффективности единицы", когда добиваются превосходства над противником на поле боя за счет качества, а не количества", - указал он. Касаясь обвинений о том, что в программе пятилетней деятельности кабмина не отражены цифровые показатели, Аршакян отметил, что цифры были обсуждены и представлены. В каком формате они будут или не будут опубликованы, на данном этапе он воздержался указать. В целом, как подчеркнул Аршакян, программу можно охарактеризовать как инициативную, и способную взять на себя риски и нести ответственность за ее реализацию. "Призываю в документе, искать не цифры, а конкретные тезисы о видении правительства Армении относительно дальнейшего развития страны", - заключил он. Вместе с тем, говоря об измеримых результатах, заложенных в программе правительства, Акоп Арашкян сообщил, что планируется создать в составе министерства стратегическую команду по государственным продажам. Деятельность команды будет нацелена на создание портфеля продуктов, услуг и научно- исследовательского потенциала, и будет заниматься непосредственной "торговлей" и обменом технологиями с зарубежными партнерами. "Например, у нас есть лаборатории "ArMath", концепт которого Армения "продает" другим странам в том же концептуальном содержании. То есть образовательные модели и оснащение лабораторий продается непосредственно из Армении", - сказал он, назвав подобный подход революционным, когда государство обязуется представлять компании на внешних рынках. Аналогичная работа ожидается и в сфере ВПК.