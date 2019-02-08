Пятница, 8 Февраля 2019 13:36

АрмИнфо. Находящийся под арестом экс-депутат армянского парламента генерал Манвел Григорян находится в медцентре "Наири" для прохождения медосмотра.

Защита Григоряна утверждала о наличии у него множества заболеваний, несовместимых с пребыванием экс-депутата под арестом. Cуд вынес решение об аресте Григоряна, который обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору и присвоении или растрате, хищении чужого имущества в особо крупных размерах.

При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, в том числе и собранные школьниками.

В ходе обыска особняка Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны и машина Скорой помощи.

При доме отдыха депутата-республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. Согласно информации СНБ, на основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для подкормки животных в собственном зоопарке.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС.