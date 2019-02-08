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АрмИнфо. Приоритетными направлениями нового министерства под возможным названием Министерство высокотехнологичной промышленности, которая придет на смену министерству транспорта, связи и информационных технологий, станут сфера высоких технологий, оцифровка, военная промышленность. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Акоп Аршакян 8-го февраля после заседания правительства.
По его словам, название министерства предварительное и в ходе обсуждений название может быть пересмотрено
Напомним, что в Армении завершилось формирование правительства, и были назначены 12 министров. 8 февраля кабинет министров утвердил программу пятилетней деятельности, сегодня же документ будет представлен в парламент и утвержден в течение 7 дней. После, как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, на суд законодателя будет представлен проект структурных изменений кабмина, которым, как неоднократно сообщалось, планируется сокращение числа министерств с 17-ти до 12-ти. 5 министерств - Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Министерство культуры, Министерство спорта и по делам молодежи и Министерство диаспоры - будут либо реструктуризированы, либо ликвидированы.
|"Панармениан Медиа Груп" сообщает о прекращении своей деятельности в качестве медиаобъединения
|Наира Зограбн и Сергей Копыркин обсудили вопросы армно-российского сотрудничества
|Наира Зограбян и посол Казахстана в Армении обсудили существующие в рамках ЕАЭС проблемы
|Министр ИД Армении и премьер-министр Эстонии обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничества
|Аналитик: Спонсоры информационной войны в Армении пытаются нанести удар по единству общества и доверию государству отнюдь неслучайно
|Прогноз: Отсутствие готовности обществ к компромиссу вокруг Карабаха приведет к самоубийству любого, предлагающего его политика
|Спикер парламента и посол Грузии в Армении обсудили возможности активного сотрудничества между законодательными органами двух стран
|Сергей Шойгу просит Армению ускорить передачу фотографий фронтовиков для музея "Дорога памяти"
|Рубен Рубинян: Новоизбранный парламент Армении должен формировать группы дружбы исходя исключительно из логики эффективной деятельности
|Доклад: Почему в Армении отдается предпочтение наследникам - мальчикам
|Следственный комитет Армении в 2018 году зафиксировал рост преступлений совершенных в отношении детей
|Никол Пашинян: В аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам Диаспоры
|Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 февраля в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
|Ардшинбанк предлагает новый вид международных переводов - услугу Card2Card
|Beeline в преддверии дня влюбленных предоставляет возможность выиграть смартфон
|Лена Назарян: В госучреждениях больше не будет внебюджетных фондов
|Армения не комментирует переговоры между Грузией и РФ об открытии альтернативной Верхнему Ларсу дороги
|Сергей Копыркин: Дипломатические отношения между Арменией и Россией являются частью более глубоких взаимоотношений между странами
|Арман Егоян: Процесс либерализации визового режима с ЕС замедлился по ряду объективных причин
|Армен Саркисян: Моей главной целью на посту президента страны является решение проблемы в республике и развитие страны
|Акоп Аршакян обещает значительный рост в научно-технической и исследовательской сфере по линии ВПК
|Манвел Григорян находится в медцентре "Наири"
|На смену министерства транспорта, связи и ИТ, возможно, придет министерство высокотехнологичной промышленности
|На российской военной базе в Армении стартовали конкурсы <Танковый биатлон> и <Суворовский натиск>
|Зась: Армянская сторона не отвечает на предложение о встрече
|Пашинян: Когда народ решит освободить меня от занимаемой должности, я уйду, может, продолжу работу в качестве журналиста
|Министр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничества
|Российские пограничники задержали наркокурьера на армяно-иранской границе
|Ларс открыт для проезда всех видов автомобилей
|Группа армянских специалистов в Сирии
|Никол Пашинян: Одним из важнейших процессов, происходящих в Армении в последние месяцы, является возрождение профессионального образования
|Правительство Армении утвердило программу своей деятельности на будущее 5-летие
|Элсети Армении предупреждают об отключениях 8 февраля
|Америабанк и управляемые responsAbility Investments фонды подписали соглашение о субординированном кредитовании на 16.8 млн. евро
|Мария Захарова: График встреч на полях Мюнхенского форума безопасности находится в проработке
|Первый президент Армении был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
|Австрия выплатит 1,5 млн евро экс-владелице дома, где родился Гитлер
|Туркменистан ведет подготовку к проведению Первого Каспийского экономического форума
|Председатель парламента РА и посол Польши в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах
|В Москве обсудили вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества
|Спикер парламента и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Высшая аттестационная комиссия Армении инициирует создание рабочей группы для борьбы с плагиатом
|Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
|Жалоба Азербайджана на предмет невыполнения Арменией требований Международной конвенции ЕЭК ООН признана безосновательной
|Никол Пашинян призывает писать в сети Интернет армянскими буквами
|Главу Минфина удивляет, с каким упорством многие СМИ продолжают интересоваться размером полученных им премий
|Виталий Баласанян рассказал, о чем говорил Серж Саргсян после апрельской войны
|В Баку создается Центр анализа международных отношений
|Большинство российских влюбленных собираются отметить День святого Валентина в Ереване
|Степанакерт не комментирует информацию о гражданине Азербайджана, обратившемся за получением гражданства Арцаха
|Экс-замминистра экономики Армении объяснил причины своей отставки
|Айк Алумян: Роберт Кочарян еще раз убедился в том, что в его отношении осуществляется политическое преследование
|Председатель парламента Арцаха: принципы - территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы
|Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста Роберт Кочаряна
|Взгляд из Москвы: Программа правительства Армении отражает конструктивную позицию Пашиняна в отношении России
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
|Александр Арзуманян назначен послом Армении в Швеции
|Прогноз: Армения продолжит одновекторную внешнюю политику самоизоляции
|Альберт Багдасарян назначен начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Армении
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