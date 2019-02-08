Пятница, 8 Февраля 2019 13:08

АрмИнфо. Приоритетными направлениями нового министерства под возможным названием Министерство высокотехнологичной промышленности, которая придет на смену министерству транспорта, связи и информационных технологий, станут сфера высоких технологий, оцифровка, военная промышленность. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Акоп Аршакян 8-го февраля после заседания правительства.

По его словам, название министерства предварительное и в ходе обсуждений название может быть пересмотрено

Напомним, что в Армении завершилось формирование правительства, и были назначены 12 министров. 8 февраля кабинет министров утвердил программу пятилетней деятельности, сегодня же документ будет представлен в парламент и утвержден в течение 7 дней. После, как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, на суд законодателя будет представлен проект структурных изменений кабмина, которым, как неоднократно сообщалось, планируется сокращение числа министерств с 17-ти до 12-ти. 5 министерств - Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов, Министерство культуры, Министерство спорта и по делам молодежи и Министерство диаспоры - будут либо реструктуризированы, либо ликвидированы.