Пятница, 8 Февраля 2019 13:00

АрмИнфо. На российской военной базе в Армении в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2019) около 30 экипажей танков и боевых машин пехоты (БМП) приступили к первому отборочному этапу конкурсов <Танковый биатлон> и <Суворовский натиск>, сообщает пресс-служба Южного военного округа МО РФ.

При выполнении заездов экипажи на танках Т-72Б преодолевают препятствия, поражают различные типы мишеней на удалении от 900 до 2200 м, для каждой из которых предусмотрены управляемый снаряд, штатный снаряд и боеприпасы крупнокалиберного пулемета <Корд>. Специально для проведения данных соревнований на полигоне оборудованы две трассы протяженностью 6,1 и 3 км. В ходе состязаний танкисты также сдают нормативы по физической подготовке и тесты на знание тактико-технических характеристик Т-72Б. Экипажи на БМП-2 преодолевают препятствия в зимних горных условиях и поражают появляющиеся и движущиеся мишени на дальностях от 900 до 2200 м. Мотострелки в составе штатных взводов совершают шестикилометровый марш-бросок с преодолением 20 препятствий, после чего поражают мишени из гранатомета РПГ-7В, пулемета <Печенег> и автомата Калашникова. На зачетных испытаниях, которые состоятся в конце февраля, будут отобраны лучшие экипажи, которые представят соединение на окружных состязаниях. Всего в проведении отборочных этапов конкурсов в Армении принимает участие около 300 военнослужащих, задействовано более 50 единиц военной техники.