Пятница, 8 Февраля 2019 12:59

АрмИнфо. Решение о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должно приниматься на основе консенсуса, заявил в четверг в Минске государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, передает корреспондент Sputnik Belarus.

"Пока процесс (назначения генсека ОДКБ - Sputnik) никак не продвигается. Я отправил предложения (армянской стороне - Sputnik) и готов встретиться в удобное время для армянской стороны, но ответа пока не получил", - заявил глава белорусского Совбеза. По его словам, все остальные страны, входящие в ОДКБ, поддержали его назначение на пост генерального секретаря организации. При этом Зась обратил внимание на то, что уставом ОДКБ предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом. "Это не самый лучший вариант. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог нормальной бесперебойной работы. Надеемся, что такое решение на основе консенсуса будет принято в ближайшее время", - резюмировал он.

ОДКБ временно осталась без генерального секретаря в ноябре 2018 года, когда представитель Армении Юрий Хачатуров был досрочно освобожден от должности из-за обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул в качестве кандидатуры на данный пост главу Совбеза республики Станислава Зася. Руководителя ОДКБ утверждают каждые три года - от каждой страны в алфавитном порядке.