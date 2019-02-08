Пятница, 8 Февраля 2019 12:30

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью швейцарской телекомпании RTS, в ходе которого ответил на вопросы касательно последних событий в стране.

<Я тот же человек, и у меня такая же миссия, которая была год назад, два года назад, 10 лет назад >, - сказал Пашинян. По словам премьер-министра, смысл революции в том, чтобы гражданин Армении мог избрать свое правительство и сменить его. <Сегодняшнюю свою работу я воспринимаю следующим образом: я являюсь работником, которого нанял народ для выполнения определенной работы>, заверил Пашинян, подчеркнув, что, продолжит выполнять свою миссию до тех пор, пока народ будет доволен его работой. <А когда народ решит освободить меня от этой должности, я уйду, может, продолжу работу в качестве журналиста, может, начну писать новые книги>,- сказал Пашинян.