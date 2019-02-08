Пятница, 8 Февраля 2019 12:27

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находящийся с рабочим визитом в Эстонии встретился с главой парламента страны (Рийгикогу - Ред) Эйки Нестором.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники сошлись во мнении о том, что в отношениях между Арменией и Эстонией есть широкие возможности для развития, в этом контексте, подчеркивая шаги, которые необходимо предпринять для полной реализации потенциала парламентской дипломатии. Стороны отметили положительный опыт сотрудничества в сфере информационных технологий и культуры, отметив, что эти сферы могут получить новое содержание и качество в повестке межпарламентского сотрудничества.

Министр ИД Армении и председатель парламента Эстонии коснулись сотрудничества между Арменией и ЕС, в этом контексте отметив роль Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве РА-ЕС, которое открывает перспективы сотрудничества как в отношениях Армения-ЕС, так и во взаимоотношениях со странами-членами ЕС в двустороннем формате. Министр Мнацаканян подчеркнул роль Восточного партнерства в качестве эффективной платформы для совместной работы и развития сотрудничества в направлении достижения поставленных целей.

Мнацаканян отметил, что в течение этих месяцев, новое правительство Армении, выполнило все те реформы, которые обещало. В процессах, происходящих в стране, министр иностранных дел Армении отметил активное участие молодежи, женщин и гражданского общества.

В тот же день министр ИД Армении встретился с председателем комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомасом Витсутом. Министр представил Витсуту последние внутриполитические процессы в Армении, подчеркивая, что приоритетом правительства является продвижение национальной программы развития, акцент в которой поставлен на экономике, основанной на высоких технологиях и инновационных подходах. В связи с этим министр высоко оценил обмен мнениями с эстонскими IT-компаниями, а также активацию контактов между специалистами двух стран. После чего состоялась встреча министра иностранных дел с председателем армяно- эстонской парламентской группы дружбы Ханнесом Хансо. Собеседники коснулись опыта и успехов, достигнутых в Армении в рамках программы креативного образования, в Центре креативных технологий TUMO, Образовательного центра SMART, образовательной платформы Dasaran.am, подчеркнув положительный опыт двух стран и возможность сотрудничества. Мнацаканян посетил также выставку e-Estonia, где он познакомился с достижениями в области высоких технологий и электронного управления в Эстонии. Министр встретился с представителями ведущих IT-компаний Эстонии, Software OU, Levira, Votemo, Proxpert AS, которые представили свою деятельность и инновационные идеи. Произошел активный обмен мнениями между армянскими и эстонскими специалистами об опыте и достижениях двух стран по формированию благоприятной среды для электронного управления и высоких технологий. Обсуждались возможности инициирования совместных мероприятий. В своем выступлении глава МИД Армении подчеркнул, что высокие технологии, интеллектуальное развитие и цифровая сфера являются одним из приоритетов повестки правительства Армении