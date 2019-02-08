﻿
 Пятница, 8 Февраля 2019 12:27
Ани Мшецян

Министр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничества

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находящийся с рабочим визитом в Эстонии встретился с главой парламента страны (Рийгикогу - Ред) Эйки Нестором.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи собеседники сошлись во мнении о том, что в отношениях между Арменией и Эстонией есть широкие возможности для развития, в этом контексте, подчеркивая шаги, которые необходимо предпринять для полной реализации потенциала парламентской дипломатии. Стороны отметили положительный опыт сотрудничества в сфере информационных технологий и культуры, отметив, что эти сферы могут получить новое содержание и качество в повестке межпарламентского сотрудничества.

Министр ИД Армении и председатель парламента Эстонии коснулись сотрудничества между Арменией и ЕС, в этом контексте отметив роль Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве РА-ЕС, которое открывает перспективы сотрудничества как в отношениях Армения-ЕС, так и во взаимоотношениях со странами-членами ЕС в двустороннем формате. Министр Мнацаканян подчеркнул роль Восточного партнерства в качестве эффективной платформы для совместной работы и развития сотрудничества в направлении достижения поставленных целей.

Мнацаканян отметил, что в течение этих месяцев, новое правительство Армении, выполнило все те реформы, которые обещало. В процессах, происходящих в стране, министр иностранных дел Армении отметил активное участие молодежи, женщин и гражданского общества.

В тот же день министр ИД Армении встретился с председателем комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тоомасом Витсутом. Министр представил Витсуту последние внутриполитические процессы в Армении, подчеркивая, что приоритетом правительства является продвижение национальной программы развития, акцент в которой поставлен на экономике, основанной на высоких технологиях и инновационных подходах. В связи с этим министр высоко оценил обмен мнениями с эстонскими IT-компаниями, а также активацию контактов между специалистами двух стран.  После чего состоялась встреча министра иностранных дел с председателем армяно- эстонской парламентской группы дружбы Ханнесом Хансо.  Собеседники коснулись опыта и успехов, достигнутых в Армении в рамках программы креативного образования, в Центре креативных технологий TUMO, Образовательного центра SMART, образовательной платформы Dasaran.am, подчеркнув положительный опыт двух стран и возможность сотрудничества.  Мнацаканян посетил также выставку e-Estonia, где он познакомился с достижениями в области высоких технологий и электронного управления в Эстонии. Министр встретился с представителями ведущих IT-компаний Эстонии, Software OU, Levira, Votemo, Proxpert AS, которые представили свою деятельность и инновационные идеи.  Произошел активный обмен мнениями между армянскими и эстонскими специалистами об опыте и достижениях двух стран по формированию благоприятной среды для электронного управления и высоких технологий. Обсуждались возможности инициирования совместных мероприятий.  В своем выступлении глава МИД Армении подчеркнул, что высокие технологии, интеллектуальное развитие и цифровая сфера являются одним из приоритетов повестки правительства Армении

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
"Панармениан Медиа Груп" сообщает о прекращении своей деятельности в качестве медиаобъединения
Наира Зограбн и Сергей Копыркин обсудили вопросы армно-российского сотрудничестваНаира Зограбн и Сергей Копыркин обсудили вопросы армно-российского сотрудничества
Наира Зограбян и посол Казахстана в Армении обсудили существующие в рамках ЕАЭС проблемыНаира Зограбян и посол Казахстана в Армении обсудили существующие в рамках ЕАЭС проблемы
Министр ИД Армении и премьер-министр Эстонии обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничестваМинистр ИД Армении и премьер-министр Эстонии обсудили широкий спектр вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничества
Аналитик: Спонсоры информационной войны в Армении пытаются нанести удар по единству общества и доверию государству отнюдь неслучайноАналитик: Спонсоры информационной войны в Армении пытаются нанести удар по единству общества и доверию государству отнюдь неслучайно
Прогноз: Отсутствие готовности обществ к компромиссу вокруг Карабаха приведет к самоубийству любого, предлагающего его политикаПрогноз: Отсутствие готовности обществ к компромиссу вокруг Карабаха приведет к самоубийству любого, предлагающего его политика
Спикер парламента и посол Грузии в Армении обсудили возможности активного сотрудничества между законодательными органами двух странСпикер парламента и посол Грузии в Армении обсудили возможности активного сотрудничества между законодательными органами двух стран
Сергей Шойгу просит Армению ускорить передачу фотографий фронтовиков для музея Сергей Шойгу просит Армению ускорить передачу фотографий фронтовиков для музея "Дорога памяти"
Рубен Рубинян: Новоизбранный парламент Армении должен формировать группы дружбы исходя исключительно из логики эффективной деятельностиРубен Рубинян: Новоизбранный парламент Армении должен формировать группы дружбы исходя исключительно из логики эффективной деятельности
Доклад: Почему в Армении отдается предпочтение наследникам - мальчикамДоклад: Почему в Армении отдается предпочтение наследникам - мальчикам
Следственный комитет Армении в 2018 году зафиксировал рост преступлений совершенных в отношении детейСледственный комитет Армении в 2018 году зафиксировал рост преступлений совершенных в отношении детей
Никол Пашинян: В аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам  ДиаспорыНикол Пашинян: В аппарате премьер-министра будет создана должность главного комиссара по делам  Диаспоры
Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 февраля в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.Министр обороны Армении Давид Тоноян 8 февраля в рамках рабочего визита в Москве встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Ардшинбанк предлагает новый вид международных переводов - услугу Card2CardАрдшинбанк предлагает новый вид международных переводов - услугу Card2Card
Beeline в преддверии дня влюбленных предоставляет возможность выиграть смартфонBeeline в преддверии дня влюбленных предоставляет возможность выиграть смартфон
Лена Назарян: В госучреждениях больше не будет внебюджетных фондовЛена Назарян: В госучреждениях больше не будет внебюджетных фондов
Армения не комментирует переговоры между Грузией и РФ об открытии альтернативной Верхнему Ларсу дорогиАрмения не комментирует переговоры между Грузией и РФ об открытии альтернативной Верхнему Ларсу дороги
Сергей Копыркин: Дипломатические отношения между Арменией и Россией являются частью более глубоких взаимоотношений между странамиСергей Копыркин: Дипломатические отношения между Арменией и Россией являются частью более глубоких взаимоотношений между странами
Арман Егоян: Процесс либерализации визового режима с ЕС замедлился по ряду объективных причинАрман Егоян: Процесс либерализации визового режима с ЕС замедлился по ряду объективных причин
Армен Саркисян: Моей главной целью на посту президента страны является решение проблемы в республике и развитие страныАрмен Саркисян: Моей главной целью на посту президента страны является решение проблемы в республике и развитие страны
Акоп Аршакян обещает значительный рост в научно-технической и исследовательской сфере по линии ВПКАкоп Аршакян обещает значительный рост в научно-технической и исследовательской сфере по линии ВПК
Манвел Григорян находится в медцентре Манвел Григорян находится в медцентре "Наири"
На смену министерства транспорта, связи и ИТ, возможно, придет министерство высокотехнологичной промышленностиНа смену министерства транспорта, связи и ИТ, возможно, придет министерство высокотехнологичной промышленности
На российской военной базе в Армении стартовали конкурсы <Танковый биатлон> и <Суворовский натиск>На российской военной базе в Армении стартовали конкурсы <Танковый биатлон> и <Суворовский натиск>
Зась: Армянская сторона не отвечает на предложение о встречеЗась: Армянская сторона не отвечает на предложение о встрече
Пашинян: Когда народ решит освободить меня от занимаемой должности, я уйду, может, продолжу работу в качестве журналистаПашинян: Когда народ решит освободить меня от занимаемой должности, я уйду, может, продолжу работу в качестве журналиста
Министр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничестваМинистр иностранных дел Армении и председатель парламента Эстонии обсудили потенциал развития двухстороннего сотрудничества
Российские пограничники задержали наркокурьера на армяно-иранской границеРоссийские пограничники задержали наркокурьера на армяно-иранской границе
Ларс открыт для проезда всех видов автомобилейЛарс открыт для проезда всех видов автомобилей
Группа армянских специалистов в СирииГруппа армянских специалистов в Сирии
Никол Пашинян: Одним из важнейших процессов, происходящих в Армении в последние месяцы, является возрождение профессионального образованияНикол Пашинян: Одним из важнейших процессов, происходящих в Армении в последние месяцы, является возрождение профессионального образования
Правительство Армении утвердило программу своей деятельности на будущее 5-летиеПравительство Армении утвердило программу своей деятельности на будущее 5-летие
Элсети Армении предупреждают об отключениях 8 февраляЭлсети Армении предупреждают об отключениях 8 февраля
Америабанк и управляемые responsAbility Investments фонды подписали соглашение о субординированном кредитовании на 16.8 млн. евроАмериабанк и управляемые responsAbility Investments фонды подписали соглашение о субординированном кредитовании на 16.8 млн. евро
Мария Захарова: График встреч на полях Мюнхенского форума безопасности находится в проработкеМария Захарова: График встреч на полях Мюнхенского форума безопасности находится в проработке
Первый президент Армении  был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 годаПервый президент Армении  был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
Австрия выплатит 1,5 млн евро экс-владелице дома, где родился ГитлерАвстрия выплатит 1,5 млн евро экс-владелице дома, где родился Гитлер
Туркменистан ведет подготовку к проведению Первого Каспийского экономического форумаТуркменистан ведет подготовку к проведению Первого Каспийского экономического форума
Председатель парламента РА и посол Польши в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматахПредседатель парламента РА и посол Польши в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах
В Москве обсудили вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничестваВ Москве обсудили вопросы армяно-российского военно-технического сотрудничества
Спикер парламента и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничестваСпикер парламента и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Высшая аттестационная комиссия Армении инициирует создание рабочей группы для борьбы с плагиатомВысшая аттестационная комиссия Армении инициирует создание рабочей группы для борьбы с плагиатом
Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в ЕреванеФестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
Жалоба Азербайджана на предмет невыполнения Арменией требований Международной конвенции ЕЭК ООН признана безосновательнойЖалоба Азербайджана на предмет невыполнения Арменией требований Международной конвенции ЕЭК ООН признана безосновательной
Никол Пашинян призывает писать в сети Интернет армянскими буквамиНикол Пашинян призывает писать в сети Интернет армянскими буквами
Главу Минфина удивляет, с каким упорством многие СМИ продолжают интересоваться размером полученных им премийГлаву Минфина удивляет, с каким упорством многие СМИ продолжают интересоваться размером полученных им премий
Виталий Баласанян рассказал, о чем говорил Серж Саргсян после апрельской войныВиталий Баласанян рассказал, о чем говорил Серж Саргсян после апрельской войны
В Баку создается Центр анализа международных отношенийВ Баку создается Центр анализа международных отношений
Большинство российских влюбленных собираются отметить День святого Валентина в ЕреванеБольшинство российских влюбленных собираются отметить День святого Валентина в Ереване
Степанакерт не комментирует информацию о гражданине Азербайджана, обратившемся за получением гражданства АрцахаСтепанакерт не комментирует информацию о гражданине Азербайджана, обратившемся за получением гражданства Арцаха
Экс-замминистра экономики Армении объяснил причины своей отставкиЭкс-замминистра экономики Армении объяснил причины своей отставки
Айк Алумян: Роберт Кочарян еще раз убедился в том, что в его отношении осуществляется политическое преследованиеАйк Алумян: Роберт Кочарян еще раз убедился в том, что в его отношении осуществляется политическое преследование
Председатель парламента Арцаха: принципы - территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемыПредседатель парламента Арцаха: принципы - территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы
Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста Роберт КочарянаАпелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста Роберт Кочаряна
Взгляд из Москвы: Программа правительства Армении отражает конструктивную позицию Пашиняна в отношении РоссииВзгляд из Москвы: Программа правительства Армении отражает конструктивную позицию Пашиняна в отношении России
МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепомМЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
Александр Арзуманян назначен послом Армении в ШвецииАлександр Арзуманян назначен послом Армении в Швеции
Прогноз: Армения продолжит одновекторную внешнюю политику самоизоляцииПрогноз: Армения продолжит одновекторную внешнюю политику самоизоляции
Альберт Багдасарян назначен начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны АрменииАльберт Багдасарян назначен начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Армении
Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го февраляЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 7-го февраля



Интервью
Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?Карабахское уравнение. Почему мир, а не война?
Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нетПредпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
Томас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной УкраинеТомас де Ваал: Карабахский процесс очень далек от переговоров по Кипру, Приднестровью и даже восточной Украине
Эдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на КавказеЭдуард Абрамян: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
Искоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и АзербайджанИскоренение карабахского конфликта и, соответственно, влияния России - прямой путь инвестициям США в Армению и Азербайджан
Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению Эксперт: Мировые экономические тенденции не создают предпосылок для привлечения большого объема инвестиций в Армению 
Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участиемСергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развитияАрмения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмамиКонстантин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах властиВаган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликтаВладимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силыЭксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизмаПосол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопросаАсаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народовБолот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией  будет активно развиваться на благо наших народов
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и АзербайджаномАриэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущееЖирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа СаргсянаОтветы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических силТеван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских силСтепан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы Рачья  Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбеженАвигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологическиеЗардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки КочарянаОванес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детейЗорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
Комментируемые
При правительстве Армении создается банк кадровПри правительстве Армении создается банк кадров
Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по КрымуАрмения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторожденияСпец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причинСтепанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошломПосол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of MindsАрмен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
Активисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу ПашинянуАктивисты гражданского движения во имя  спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
В центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТВ центре Еревана прошел митинг против  форума ЛГБТ
Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней властиЕркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графикеВ Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в АрменииОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
Мхитар Аветисян: Деятельность Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатамМхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризисБолтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщиныСледственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликтаБаку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправкиБолтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентомВаге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса АрцахаПашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к нимРПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принциповПосол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен НерсисянНовым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
Миллз: У демократии в Армении блестящее будущееМиллз: У демократии в Армении блестящее будущее
Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцидМакрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусораАйк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себяГагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулированияМосква приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)
Поиск по дням

2013 , 2014