Пятница, 8 Февраля 2019 11:37

АрмИнфо.В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 7-го февраля по положению на 09:00 часов Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом,

труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.