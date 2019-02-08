Пятница, 8 Февраля 2019 11:34

АрмИнфо. Одними из важнейших процессов, происходящих в Армении в последние месяцы, является возрождение профессионального образования. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, при содействии правительства десятки частных компаний заключают соглашения с государственными училищами по подготовке специалистов для данных компаний. Тем самым, как отмечает глава правительства, частные компании начинают проявлять большую заинтересованность в инвестициях в образовательную сферу, оказывая училищам материально-техническое содействие в целях подготовки необходимых кадров для данных предприятий. Это означает, продолжил Никол Пашинян, что большая часть выпускников будут иметь гарантированную работу. "Радует то, что процесс происходит в и областях. В настоящее время подписано около двух десятков контрактов в области текстиля, туризма, пищевой промышленности, дизайна и т.д. Более десятка контрактов будут подписаны в ближайшее время", - написал премьер-министр РА, призвав частные компании тесно сотрудничать с министерством образования и науки и правительством страны в целях расширения этого позитивного процесса.