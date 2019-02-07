Четверг, 7 Февраля 2019 23:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 8 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 жилой дом 4 на ул. Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал "Киликия" и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами),

11:00-17:00 ООО "Саакян Шин", "Бенерик", жилые дома 27, 24, 25, 27а, 29, 25а, 30, 28, 23а, 26, 24 на ул. Манадяна, здания детских садов NN 129, 136, 220, жилой дом 16 на пр. Багратуняца, жилой дом 17а на ул. Ехбайрутян, старшая школа им. Белинского, педагогическое училище, жилые дома 14, 16, 18 на ул. Гарегина Нжде, школа N69, улица Араратяна, собственные дома переулка улицы Арарата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 89 на ул. Шерами, жилой дом 12 на ул. Мазманяна, жилой дом 87 на ул. Андраника, улицы Лукашина 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапян; частично села Хачпар, Гукасаван, Арарат и Нор Кянк;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-15:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал ''Чайкенди" в городе Вайк;

в Котайкской области: 10:00-16:00 частично село Ариндж 13:30-16:30 кварталы "Арав аревелян" и "Ванаовит", станция сотового оператора

"Виваселл МТС", ООО "Бадалян ехбайрнер", "Волоран", "Цовасар фирма", "СЛЛ газ", "Эвамак" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) села Прошян;

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00 Абовянские многоквартирные здания NN 1 и 3, детский сад "Бохбодж", ЗАО "Суина-Севан", средняя школа N3, ЧП "Забел Василян" и здравоохранительное агентство в городе Севан;

в Тавушской области:

12:00-13:00 улицы Мясникяна, Саят-Новы, Орджоникидзе, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

12:00-16:00 улицы Джравазан, Зоравара Андраника и Шестакова в городе Алаверди;

15:00-16:00 кварталы "Баграмян", "Санаин каян" и жилой дом на улице 8 Марта в городе Алаверди;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Тавшут в Ашоцком регионе; здание общинного муниципалитета Амасии, компания "ВТБ-Армения банк",

детский сад и прилегающие собственные дома в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

09:30-11:00 село Салвард;

11:00-16:00 село Сарнакунк;

11:00-16:30 села Хот, Бардзраван, Шинуайр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 11:30-17:00 жилой дом 14 на ул. Чаренца в

городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.