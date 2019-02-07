Четверг, 7 Февраля 2019 23:18

АрмИнфо. Америабанк и ряд фондов, управляемых компанией responseAbility Investments, в частности Глобальный фонд климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) и фонды финансирования микро и малого бизнеса, подписали долгосрочное соглашение о субординированном кредитовании на сумму 16.8 млн евро. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Эти новые долгосрочные инструменты позволят повысить уровень достаточности капитала Америабанка, значительно расширив возможности финансирования предпринимателей и энергосберегающих проектов в Армении.

Исполнительный директор компании responsAbility Investments Рохус Момарц отметил, что финансовые структуры, имеющие инклюзивную бизнес-модель, являются стимулом для развития страны. "Мы рады сотрудничеству с Америабанком. Это успешно и динамично развивающаяся организация, которая активно финансирует экономику Армении и содействует реализации "зеленых" программ", - заявил он.

Председатель Директората, Генеральный директор Америабанка Артак Анесян в свою очередь заметил, что новые инвестиционные инструменты откроют весомые возможности для долгосрочного финансирования и роста кредитного портфеля. "Мы высоко ценим сотрудничество с нашим давним партнером. Теперь это партнерство вышло на качественно новый уровень. Предоставлемые кредитные ресурсы помогут еще более повысить качество обслуживания клиентов-представителей разных сфер и посодействуют развитию экономики Армении", - подчеркнул он.

Отметим, что компания responsAbility Investments, являющаяся одним из лидеров в сфере управления инвестиционными активами в развивающихся странах, основана в 2003 году. Портфель компании составляет $3 млрд. Штаб-квартира Компания находится в Цюрихе, имеются региональные офисы в Бангконге, Женеве, Гонгконге, Лиме, Люксембурге, Мумбае, Осло и Париже. Посредством различных инвестиционных инструментов компания осуществляет частичное долговое и акционерное финансирование действующим в 90 странах 540 организациям, имеющим инклюзивную бизнес-модель.

Напомним, что учредителями Глобального фонда климатического партнерства (Global Climate Partnership Fund, GCPF) являются Федеральное министерство по окружающей среде, охране природы и ядерной безопасности ФРГ, правительство Дании, Международная финансовая корпорация (IFC), Банк KfW (Германия), Австрийский Банк Развития (Oesterreichische Entwicklungsbank AG) и Deutsche Bank AG.

По данным Рэнкинга Банков Армении на 1 января 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк удерживает лидерство по основным балансовым показателям. Так, общий капитал банка достиг 89.8 млрд драмов ($185.6 млн, с годовым ростом на 28,4%), активы - 779.8 млрд драмов ($1.6 млрд, рост на 15,1%), объем кредитных вложений и прочих ссуд - 548 млрд драмов ($1.1 млрд). 2018 год Америабанк завершил с чистой прибылью в 10.5 млрд драмов ($21.7 млн), с обеспечением годового роста на 37,3%. Нормативный общий капитал Америабанка на эту дату составил 97.8 млрд драмов ($202.1 млн), увеличившись за год на 16,3%. Америабанк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996г. Акционерами банка на 1 января 2019г выступают Америя Групп CY Ltd. - 56,6%, EBRD - 17,8%, Азиатский Банк Развития - 13,98%, ESPS Holding Limited - 11,62%.