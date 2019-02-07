Четверг, 7 Февраля 2019 23:18

АрмИнфо.График встреч министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях Мюнхенского форума безопасности, который пройдет 16-17 февраля, находится в проработке. Об этом в ходе бриффинга 7 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том планируется ли в ходе форума встреча МИД России, Армении и Азербайджана.

<Пока мы не анонсируем предстоящую встречу, потому что она находится на проработке. Поэтому комментировать даже отдельные из них не хотела бы. Исходя из того, что только завершился визит МИД в страны Средней Азии, следовательно, сейчас будет детально прорабатываться предстоящее участие в Мюнхенской конференции, и мы, безусловно, поделимся с вами рабочим графиком на полях этого мероприятия заранее>, - заключила М. Захарова