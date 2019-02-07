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АрмИнфо. В рамках дела 1 марта 2008 года в Специальной следственной службе РА был допрошен первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента РА Арман Мусинян.
Согласно сообщению, Тер-Петросян был допрошен в статусе свидетеля. Длительность допроса составила полтора часа.
Напомним, что ранее, согласно армянским СМИ, в рамках дела 1 марта 2008 года был также допрошен третий президент Армении Серж Саргсян
|Первый президент Армении был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
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|Председатель парламента РА и посол Польши в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах
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|Спикер парламента и посол Ливана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Высшая аттестационная комиссия Армении инициирует создание рабочей группы для борьбы с плагиатом
|Фестиваль стрит-арта и граффити впервые пройдет в Ереване
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|Айк Алумян: Роберт Кочарян еще раз убедился в том, что в его отношении осуществляется политическое преследование
|Председатель парламента Арцаха: принципы - территории в обмен на мир, территории в обмен на статус или территории в обмен на международные гарантии неприемлемы
|Апелляционный суд Армении оставил в силе решение о продлении ареста Роберт Кочаряна
|Взгляд из Москвы: Программа правительства Армении отражает конструктивную позицию Пашиняна в отношении России
|МЧС Армении: Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом
|Александр Арзуманян назначен послом Армении в Швеции
|Прогноз: Армения продолжит одновекторную внешнюю политику самоизоляции
|Альберт Багдасарян назначен начальником организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го февраля
|Правительство Армении намерено повысить эффективность управления водными ресурсами страны
|Никол Пашинян произвел структурные изменения в Комитете госдоходов Армении
|Правительство Армении намерено либерализовать визовой режим и отрегулировать цены на авиаперелеты - программа
|Инесса Габаян освобождена от должности председателя Комитета водного хозяйства Армении
|Вопросы армяно-российского сотрудничества обсудили посол РФ в РА и представители РПА
|Рубен Рубинян: Совет Европы призвал обеспечить справедливость судебных процессов в Армении
|Программа правительства: Реформы в сфере высшего образования будут нацелены на расширение автономии ВУЗов и академических свобод
|Сергей Лавров выразил полное удовлетворение российско-туркменским диалогом
|Председатель Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц Армении подала в отставку
|Внедрение ОМС и повышение квалификации медработников - задачи правительства в сфере здравоохранения на будущее 5-летие
|Кассационный суд отменил арест экс-главы следственной группы по делу 1 марта 2008 года
|Араик Арутюнян опровергает Самвела Бабаяна
|Губернаторы Ширакской и Тавушской областей Армении обозначили приоритеты своей работы на посту главы регионов
|Правительство отложило планы по массовому сокращению работников науки: новые правила вступят в силу с 2020 года
|Содействие предпринимательству, инновациям, расширение доступа к финансам станут одними из приоритетов в деятельности правительства Армении на ближайшие пять лет.
|Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не видит связи между приказом 0038 и свержением конституционного строя в стране.
|Посол: Итальянские предприниматели изучают рынок Армении
|Одной из основных задач правительства обеспечение безопасности Армении и Арцаха, международная и региональная безопасность и мирное урегулирование конфликтов
|Экс-министр обороны Арцаха намерен баллотироваться на пост президента страны
|Анатолий Сидоров: Благодаря совместным усилиям международных посредников и государств региона удалось достичь снижения напряженности в Карабахе
|Начальник Объединенного штаба ОДКБ: Ситуация в Кавказском регионе продолжает оставаться достаточно сложной
|Государство не контролирует эффективность выполненных научных работ - министр образования и науки Армении
|Армения создаст свое посольство в Государстве Катар
|Шесть образовательных учреждений Еревана будут полностью снесены и построены новые
|Правительство Армении рассматривает военное сотрудничество с Россией, как важную составляющую системы безопасности страны
|Начальник Полиции Армении против амнистирования членов группы <Сасна црер>
|Вардан Урутян утвержден в должности ректора Аграрного университета Армении, а премьер-министр ждет серьезных структурных изменений в системе образования
|Представитель ЗАО <Газпром>: Переговоры по цене на газ продлятся порядка 2 месяцев
|Утверждение правительством Армении проекта программы деятельности на предстоящие пять лет перенесено
|Айк Чобанян и Тигран Петросян стали губернаторами Тавушской и Ширакской областей
|В числе основных приоритетов безопасности правительство Армении делает ставку на развитие отечественного ВПК
|Очередной выпуск передачи Global Issues радиостанции BBC посвящен Армении
|Стартовал очередной этап осуществления многоуровневых реформ в Туркменистане
|Министерство образования опровергает информацию о том, что замминистра Гриша Тамразян был арестован
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