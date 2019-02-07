Четверг, 7 Февраля 2019 19:38

АрмИнфо. Сегодня. 7 февраля Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев встретился с Председателем Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубеном Рубиняном.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами двух государств, включая деятельность парламентских «групп дружбы», а также взаимодействие в рамках межпарламентских организаций (МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ).

Посол подчеркнул важность формирования армянской части «группы дружбы» как эффективного инструмента межпарламентского диалога в интересах общества Казахстана и Армении, углубления взаимопонимания и конструктивного сотрудничества по вопросам международных вызовов.

В ходе встречи привлечено внимание армянской стороны к важности экономической составляющей двустороннего сотрудничества и работы в рамках ЕАЭС. «В пользу этого говорит и статистика роста товарооборота между Казахстаном и Арменией», - подчеркнул Посол. Экономические показатели Казахстана также подтверждают приоритеты в запросах общества.

Согласно информации Национального статистического комитета РА внешнеторговый оборот Армении с Казахстаном в 2018 году вырос на 50% и составил $13,4 млн.