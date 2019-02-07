Четверг, 7 Февраля 2019 19:23

АрмИнфо. Суд обязал австрийские власти выплатить 1,5 миллиона евро экс-владелице экспроприированного дома на западе Австрии, где родился Адольф Гитлер, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Salzburger Nachrichten.

Как пишет издание, земельный суд Рид-им-Иннкрайс постановил, что женщине должны выплатить 1,5 миллиона евро. Эта компенсация в пять раз больше выплаченных ранее 310 тысяч евро.

Как пишет издание, экспертная оценка показала, что даже без принятия во внимание "неординароности" дома, его стоимость составляет 812 тысяч евро, а "с учетом его исторического значения, он был оценен в 1,5 миллиона евро".

В июне 2017 года конституционный суд Австрии утвердил законность экспроприации дома, где родился Адольф Гитлер. Таким образом, КС признал конституционность решения австрийских властей, которые решили забрать у владелицы дом, опасаясь, что он может стать местом паломничества неонацистов. В середине декабря прошлого года депутаты Национального совета утвердили законодательный акт об экспроприации дома в городе Браунау-ам-Инн. С 2011 года австрийским властям не удается договориться с владельцем здания. При этом правительство продолжало ежемесячно платить по 4,8 тысячи евро за аренду 800 квадратных метров.

Адольф Гитлер — основоположник национал-социализма, создатель Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921-1945 годы), рейхсканцлер Германии (1933-1945 годы). Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин Второй мировой войны. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершенные нацистским режимом как в самой Германии, так и за ее пределами.