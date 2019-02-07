Четверг, 7 Февраля 2019 19:13

АрмИнфо. Правила общения государственных служащих с гражданами предложили внедрить в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря о доверии, не могу обойти стороной вопрос этичности госслужащих. Несмотря на более чем двукратное сокращение этических правонарушений за последние четыре года, нерешенных проблем в этом вопросе достаточно. Полагаю, пора ввести на госслужбе понятие безупречной репутации. Госслужащий должен быть не только кристально чист, но и по-человечески относиться к людям», - сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии агентства.

Кроме того, руководитель агентства сообщил о том, что в ближайшее время будет внедрены стандарты коммуникативной компетенции госслужащих. «Какие отношения выстроены в семье внутри, такое же должно быть ко всем. Тогда доверие и авторитет госслужбы в целом поднимется в разы.

Если театр начинается с вешалки, то взаимодействие гражданина начинается со звонка. Нередко поднимающий трубку госслужащий даже не представляется, на вопросы отвечает односложно с равнодушием. (...) Чтобы изменить ситуацию мы намерены разработать и внедрить стандарты коммуникативной компетенции госслужащих. В ближайшее время мы направим во все госорганы. Проще говоря, это правила общения госслужащих с гражданами», - отметил он.